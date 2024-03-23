Президент России Владимир Путин 23 марта обратился к гражданам страны в связи с произошедшим накануне в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» терактом. Глава государства назвал атаку варварской и пообещал, что виновные будут наказаны.

Михаил Терещенко/ТАСС

Президент поблагодарил экипажи скорой помощи, пожарных и спасателей, сделавших всё для сохранения жизней, и пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.

Известия/Эдуард Корниенко

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура», —заявил глава государства.

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Участники террористической атаки хладнокровно шли убивать россиян, как когда-то нацисты, добавил Путин. Правоохранители сделают всё, чтобы установить все детали, но уже сейчас очевиден факт не просто тщательно и цинично спланированного плана, а подготовленного и организованного массового убийства мирных и беззащитных граждан.

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальностей, ждёт одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — заявил президент.

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Путин добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики нападения понесут справедливое и неизбежное наказание и никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в российское многонациональное общество, Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее.

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По предварительной информации, террористы пытались бежать на Украину, где им приготовили «окно». В связи с этим во всех регионах страны ввели дополнительные меры антитеррористической и противодиверсионной защиты. Как отметил глава государства, важно не дать организаторам страшного преступления совершить подобное ещё раз.

МЧС России

МЧС России

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Андрей Эрштрем

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Андрей Эрштрем

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Вооружённые автоматами люди в камуфляже вошли в здание, расстреляв охрану, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар.

Люди ринулись к выходам, возникла паника. В 20:30 начали обрушиваться конструкции здания, в то же время на крыше спасатели заметили около 50 человек. В 21:20 в ФСБ подтвердили факт теракта.

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Позднее в СК заявили, что число погибших в теракте достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших. В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. Минздрав Подмосковья вечером 23 марта опубликовал список из 140 пострадавших.

Утром 23 марта силовики задержали террористов в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросами, один из мужчин рассказал, что ему пообещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.