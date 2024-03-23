Москва, 23 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Задержанному по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» предлагали полмиллиона рублей за убийство, следует из видео, опубликованного главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

Кадр из видео

«Где-то полмиллиона рублей. Половину получал, половину не получал. На карту», — рассказал он.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящее время в медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.

К зданиям посольств России за рубежом несут цветы и свечи в знак скорби по погибшим.