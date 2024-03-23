Москва, 23 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Количество погибших в результате террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 133 человек. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек», — говорится в сообщении.

При этом, по данным Telegram-канала «112», в результате теракта погибли 150 человек и ещё 200 пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в здание подмосковного концертного зала, где должен был пройти концерт российской рок-группы «Пикник». По данным Следственного комитета, у террористов было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов.

Боевики открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался пожар. Затем террористы попытались бежать, однако сотрудники силовых ведомств не дали им скрыться, задержав их в Брянской области недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин 23 марта после террористической атаки объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства также пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта.