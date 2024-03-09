Материалы с тегом «Стрельба»
Конфликт в люберецком кафе закончился стрельбой
Пять человек госпитализировали после конфликта, который произошёл в кафе в подмосковном городе Люберцы, сообщили 9 марта в пресс-службе подмосковного управления МВД. Инцидент произошёл 9 марта на Комсомольском проспекте. У кафе возник конфликт, прогремело несколько выстрелов «из предметов...
9 марта 2024
Полиция начала проверку сообщений об обстреле машины с детьми в Барнауле
В Барнауле полиция начала проверку по факту сообщений о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. В ведомстве добавили, что информация о том, как неизвестные из пневматического оружия прострелили стекло машины с детьми, появилась на...
9 марта 2024
В Филадельфии восемь школьников пострадали при стрельбе на остановке
Как минимум восемь школьников старших классов пострадали в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на остановке автобуса в американском городе Филадельфия. Об этом 6 марта сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. Уточняется, что стрельба произошла днём 6 марта в северо-восточной...
7 марта 2024
Украинский блогер Шарий заявил, что его с женой пытались убить в Испании
Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил 6 марта, что его с женой пытались убить в Испании, где он сейчас находится. «Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль», — заявил он в Telegram. По словам блогера, по его машине два человека открыли огонь из автомата с...
6 марта 2024
В Германии военнослужащий застрелил троих взрослых и ребёнка
Четыре человека стали жертвами стрельбы в германской коммуне Шессель в федеральной земле Нижняя Саксония. По подозрению в стрельбе задержан военнослужащий, сообщает газета Bild. По данным правоохранителей, трое взрослых и ребёнок, возраст которого не указан, погибли в ночь на 1 марта, их тела...
1 марта 2024
Макрон заявил, что осуждает расстрел мирных жителей в секторе Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что самым решительным образом осуждает расстрел мирного населения в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х. «Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат. Я выражаю своё...
1 марта 2024
В Москве мужчина выстрелил из пистолета в фельдшера в машине скорой помощи
Мужчина, находясь в автомобиле скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера на востоке Москве, сообщила 29 февраля пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале. По данным следствия, 28 февраля мужчина на почве внезапно возникшей неприязни выстрелил в автомобиле скорой...
29 февраля 2024
Умер водитель петербургского адвоката, раненный в затылок у здания школы
Раненный в затылок у здания школы на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель адвоката Рустамбек Алдаев скончался в больнице, сообщил 22 февраля Telegram-канал «112». «Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — сообщил канал. Мужчину, который...
22 февраля 2024
В штате Миссури двух мужчин обвинили в убийстве по делу о стрельбе
Обвинения в непреднамеренном убийстве предъявлены властями американского штата Миссури двум мужчинам по делу о стрельбе во время парада в Канзас-Сити. Об этом 21 февраля сообщило агентство Associated Press. Уточняется, что, по данным полиции, стрельба началась на фоне конфликта, произошедшего между...
21 февраля 2024
Полицейские в Прикамье со стрельбой задержали пьяного водителя «Лады»
В Пермском крае сотрудникам полиции пришлось устроить погоню, чтобы остановить пьяного водителя. Инцидент произошёл вечером 19 февраля на автодороге Болгары ― Юго-Камский ― Крылово. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. Правоохранители заметили автомобиль ВАЗ-21 099 без госномеров...
20 февраля 2024
Мужчине выстрелили в голову возле школы в Петербурге
Мужчине в Санкт-Петербурге выстрелили в голову, раненый выжил и находится в больнице, СК России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили 20 февраля в пресс-службе ведомства. «По версии следствия, утром 20 февраля 2024 года на Выборгском...
20 февраля 2024
В Техасе подросток принёс в школу оружие и получил ранение от полицейских
Подросток 16-ти лет пришёл в школу с оружием и был ранен сотрудниками полиции в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом 19 февраля сообщил телеканал NBC News. Уточняется, что в Далласе сотрудники местного отдела полиции получили информацию о стрельбе в средней школе Pioneer...
20 февраля 2024
Суд в Москве арестовал бойца ММА Очаева за перестрелку после ДТП на Плющихе
Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу на Плющихе в центре Москвы после дорожного конфликта, сообщила 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале. «С учетом позиции Хамовнической межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 29-летнего мужчины меру пресечения в...
16 февраля 2024
Число пострадавших при стрельбе в Канзас-Сити возросло до 29
Число пострадавших при стрельбе в американском городе Канзас-Сити выросло до 29 человек, передаёт телеканал CNN. «По данным четырёх местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы», — передаёт телеканал. Как передавало ИА Регнум, в Канзас-Сити, где проходил...
15 февраля 2024
В США у школы из автомобиля расстреляли подростков
Четыре старшеклассника пострадали в результате стрельбы из огнестрельного оружия возле школы в Атланте США. Об этом сообщил новостной портал Atlanta News First. Инцидент произошёл 14 февраля. При стрельбе из проезжающей машины были ранены четыре ученика школы. Подростков госпитализировали, их...
15 февраля 2024
В Канзас-Сити задержали подозреваемых в стрельбе после парада футболистов
В Канзас-Сити в США, где проходил парад чемпионов команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», началась стрельба. Полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщила начальник полиции Стейси Грейвз. «Задержаны три человека», — сказала Грейвз журналистам. По предварительным...
15 февраля 2024
В Москве участники ДТП устроили стрельбу
Три человека получили травмы на Плющихе в центре Москвы — перестрелка произошла в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщило ТАСС. По информации собеседника издания, всё случилось из-за ДТП на Новом Арбате. В автомобиль семейной пары вечером 14 февраля врезался Lexus — водитель ошибся при...
14 февраля 2024
В Подмосковье жена отобрала оружие у стрелявшего в неё мужа
В подмосковном Красногорске 53-летний мужчина выстрелил в свою супругу. Женщина смогла спасти себе жизнь, выхватив у него оружие, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале. «По данным следствия, 11 февраля 2024 года в квартире, расположенной в городе Красногорске...
13 февраля 2024
В США при стрельбе в поезде метро погибла девочка
В Бронксе в районе станции «Маунт-Иден» неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла девочка. Кроме того, ранения получили несколько человек, сообщила 12 февраля газета New York Post. Инцидент произошёл в понедельник около 16:40 по местному времени 12 февраля (00:40 мск 13 февраля). По данным...
13 февраля 2024
В Техасе женщина с ребёнком открыла стрельбу в церкви
Женщина с ребёнком открыла стрельбу в евангелистской церкви в американском штате Техас. Об этом 11 февраля сообщает сообщает телеканал NBCDFW со ссылкой на начальника полиции. Уточняется, что инцидент произошёл днём в городе Лейквуд, в одной из крупнейших в США церквей. «Женщина 30-35 лет днем в...
новость часа
12 февраля 2024