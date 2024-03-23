Москва, 23 марта, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Московской области вечером 23 марта обновило списки пострадавших накануне в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Сергей Бобылев/ РИА Новости

В обновлённом по состоянию на 19:00 мск перечне 140 фамилий. В то же время троих пострадавших выписали из больниц, на стационарном лечении остаются ещё 105 человек, 31 человек — на амбулаторном.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем прогремел взрыв. Начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о 150 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта террористов задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Один из них признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они искали работу и получили предложение заработать деньги за убийство людей.

В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и раненых.

Крупнейшие российские банки заявили о решении списать кредитные долги погибшим и пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и их семьям. С инициативой выступили «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ, Хоум Банк, «Тинькофф», МКБ, Ингосстрах Банк, Газпромбанк и «Уралсиб».