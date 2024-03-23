Брянск, 23 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. В Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы задержали четырёх человек из числа подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили 23 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

ИА Регнум

«Следователи СКР приступили к работе с ними», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с произошедшим в Красногорске терактом.

Бортников сообщил главе государства, что силовики задержали по делу о теракте, возбуждённому 22 марта Следственным комитетом, 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В концертном зале собрались зрители, музыканты готовились выйти на сцену, когда раздались выстрелы. Стреляли из автоматов. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар на крыше.

Преступники попытались скрыться, бежав на Украину. В приграничных с Украиной районах усилили контроль и ввели ограничения движения транспорта. В Брянской области остановили одну из машин, проходивших по ориентировке. Находившиеся в ней люди пытались скрыться. По данным ФСБ, террористы были связаны с Украиной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876346" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Крокус», хронология

В результате теракта погибли более ста человек. По данным Telegram-канала «112», число пострадавших возросло до 200. По официальным данным, погибли 93 человека.