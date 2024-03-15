Материалы с тегом «Теракт»
В США заявили о беспрецедентной угрозе терактов в США с 2001 года
Миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. «Террористическая угроза для США огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября 2001 года», — отметил он. Политик...
15 марта 2024
Украинские диверсанты пытались прорваться в Россию на трёх направлениях
ВС РФ и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области, сообщило Минобороны. В ночь на 12 марта после обстрела гражданских объектов террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться на территорию России на трёх...
12 марта 2024
В ФБР предупредили о новом уровне террористической угрозы в США
После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса. «С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он. Глава ФБР добавил, что настало...
12 марта 2024
Место погибшей в результате теракта в Бердянске займёт её сын
Террористам не удастся запугать семью члена участковой избирательной комиссии №260 Елены Ильиной, погибшей в результате теракта в Бердянске. Об этом в четверг, 7 марта, заявила глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. «Если они (террористы. — Прим. ред.) думаю, что сломили...
8 марта 2024
Планировавших атаку на синагогу в Москве террористов ликвидировали
Террористов, планировавших нападение на московскую синагогу, ликвидировали в Калужской области. Об этом 7 марта заявили в ФСБ. Нападение на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Как заявили в...
7 марта 2024
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившего теракт по заданию Киева
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом 7 марта сообщили в ведомстве. «Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года...
новость часа
7 марта 2024
При теракте в Бердянске погибла член избиркома
В Бердянске в результате террористического акта погибла женщина. Как сообщили 6 марта в пресс-службе следственного управления СКР по Запорожской области, жертвой террористов стала член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. По данным ведомства, утром 6 марта под её автомобилем...
6 марта 2024
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту — 735-й день СВО
Наступивший, 735-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Следственный комитет России установил все обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. «Расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами», — сообщил 28...
29 февраля 2024
Захарова прокомментировала отказ Дании от расследования по «СП»
Решение властей Дании о прекращении расследования терактов на обеих нитках газопровода «Северный поток» подтверждает незаинтересованность в установлении настоящих заказчиков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова. «Решение датских...
28 февраля 2024
Дело о теракте на Крымском мосту находится на завершающей стадии — СКР
Все обстоятельства теракта, совершённого на Крымском мосту в октябре 2022 года, установлены, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые...
новость часа
28 февраля 2024
ФСБ опубликовала видео задержания украинцев, готовивших теракт
Федеральная служба безопасности России показала видео момента задержания троих украинцев, которые готовили теракт с использованием боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Кадры опубликовал ЦОС ФСБ. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят во двор частного дома. Там они задерживают...
27 февраля 2024
В Запорожской области предотвратили теракт с отравляющим веществом
В Запорожской области предотвращён теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества по натовской классификации BZ. Об этом сообщили 27 февраля журналистам в Центре общественных связей ФСБ России. Теракт, по данным ФСБ, пытались совершить украинские спецслужбы...
27 февраля 2024
ФРГ отреагировала на решение прекратить расследование терактов на «СП»
Немецкое правительство по-прежнему заинтересовано в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила 26 февраля на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман. «Правительство ФРГ по-прежнему очень заинтересовано в том, чтобы диверсия на...
26 февраля 2024
Полиция Дании остановила расследование терактов на «Северных потоках»
Полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Оснований для дальнейшего расследования нет, отметила полиция. «Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем полиция Копенгагена приостанавливает расследование...
26 февраля 2024
Буданов* пригрозил новыми атаками ВСУ на Крымский мост
Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) пригрозил россиянам новыми атаками украинских войск на Крымский мост. Его слова 25 февраля привела...
25 февраля 2024
Ранее задержанный диверсант помог предотвратить теракт в Лобне — источник
Помощь в предотвращении теракта в Лобне сотрудникам Федеральной службы безопасности оказал один из ранее задержанных за поджоги релейных шкафов диверсантов, сообщил 21 февраля источник РЕН ТВ. «Помощь в предотвращении теракта оказал ранее задержанный за поджоги релейных шкафов», — рассказал...
21 февраля 2024
Арестован агент украинских спецслужб, планировавший теракт в Лобне
Федеральная служба безопасности задержала уроженца города Ярославля, подозреваемого в попытке подрыва машины сотрудника правоохранительных органов в Лобне по заданию украинских спецслужб, сообщили 21 февраля в ФСБ. «Мужчина заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное возле...
21 февраля 2024
ФСБ предотвратила теракт СБУ против политика в Запорожской области
Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области. Об этом 19 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что теракт планировали совершить с применением самодельного взрывного устройства. При этом...
новость часа
19 февраля 2024
Гладков: в Белгороде увековечат память жертв обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о намерении установить памятник жертвам обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас принимается решение по разработке его концепции и поиску локации, сообщил он в Telegram-канале. «В ближайшее время, когда определимся с локацией...
новость часа
16 февраля 2024
Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой*
Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. «Прокуратура подала апелляционное представление на...
16 февраля 2024