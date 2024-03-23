Москва, 23 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Количество погибших в результате террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 150 человек. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

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«150 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что эта цифра ещё не окончательная.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта один из задержанных по подозрению в теракте в Подмосковье признался, что боевикам обещали заплатить по 500 тысяч рублей за убийство невинных людей. По словам задержанного, с ним для этого связались через мессенджер и эти же лица предоставили ему оружие.

Вечером 22 марта вооружённые люди в количестве от двух до пяти человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник».

По информации Следственного комитета, у них было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по посетителям, затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Сотрудники силовых ведомств 23 марта задержали четверых террористов, которые участвовали в атаке на концертный зал. Подозреваемых задержали в Брянской области около границы с Украиной. Днём 23 марта директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.