Российские войска 17 февраля полностью освободили от украинских сил город Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км, заявили в Министерстве обороны. Площадь освобождённой территории составила 31,75 квадратного километра, только за сутки боёв противник потерял свыше 1,5 тыс. бойцов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Укреплённые районы на окраинах Авдеевки служили ключевым узлом обороны ВСУ на донецком направлении. Подтверждения о том, что российские войска успешно продвигаются южнее и восточнее города, появились 16 февраля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Тогда же появились и кадры с горящими украинскими танками, покидающими Авдеевку.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин назвал решение о выходе правильным, но крайне сложным. Ситуация для украинских войск тяжёлая, впереди — очень непростые бои, отметил он.

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17 февраля российские военные установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия в городе. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что триколор водрузили бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска вместе с военнослужащими 239-го полка.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину представили три доклада о ходе освобождения города в течение этих суток. Первый состоялся в 4 утра в Кремле. Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложили президенту, что операция в Авдеевке близка к завершению.

В 11 утра военачальники доложили, что «операция фактически завершена», а во второй половине дня проинформировали о полном переходе города под контроль российских сил. Операцию выполнила группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва.

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Путин поблагодарил военных и поздравил их с важной победой. В телеграмме, направленной в адрес генерал-полковника Мордвичёва, он отметил соединения и воинские части, отличившиеся в боях за город. Это бойцы:

30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии;

35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии;

1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса;

6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

Украинские бойцы массово бежали с позиций в Авдеевке. Некоторые пытались спрятаться на коксохимическом комбинате, многие сдались в плен.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, украинские военные хаотично бегут из Авдеевки, бросая технику и раненых сослуживцев, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Украинских раненых находят российские бойцы и оказывают им помощь.

На территории освобождённого города проводится зачистка. С освобождением Авдеевки линия фронта отодвинута от Донецка, что обезопасит столицу ДНР от террористических ударов со стороны ВСУ, отметил Шойгу. Войска группировки «Центр» продолжат наступать до полного освобождения ДНР от киевской оккупации.