Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ 17 февраля установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.

Кадр из видео

Видеозапись установки флага была опубликована главой запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым, а также военкором Александром Коцом.

«Русская армия шаг за шагом освобождает Авдеевку. Наши бойцы водрузили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Коц, в свою очередь, сообщил, что флаг установили бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с военнослужащими 239-го полка.

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Ранее также сообщалось об установке российских флагов в других важных пунктах на территории Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям в центре города, а также на здании железнодорожного вокзала.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что отступление якобы вызвано желанием сберечь жизни людей, и косвенно обвинил в нём западные страны, отметив, что у ВСУ нет достаточного количества оружия и боеприпасов.

Киевский режим отвёл войска из Авдеевки не для того, чтобы сохранить жизни бойцам ВСУ, а потому, что Зеленский умеет воевать только за большие деньги и только с мирным населением, заявила 17 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее называл Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне спецоперации. Оккупированный ВСУ в 2014 году город за этот период был превращён украинской армией в мощнейший укрепрайон, отмечал обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Именно из Авдеевки, расположенной в 13 километрах к северу от Донецка, осуществлялось значительное число обстрелов столицы ДНР.