Материалы с тегом «Дмитрий Песков»
Песков прокомментировал планы США восстановить военное положение в Арктике
Арктика всегда была и остаётся территорией напряжённой конкуренции, Россия рассматривает её как стратегически важный регион, заявил 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остаётся на территории достаточно напряженной...
14 марта 2024
Песков прокомментировал высылку Австрией российских дипломатов
В российско-австрийских отношениях уже нечего усложнять. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку Австрией двух российских дипломатов. «Особо нечего усложнять. Собственно, МИДом всё сказано», — ответил Песков на вопрос, насколько такое...
14 марта 2024
В Кремле заявили, что Белый дом исказил слова Путина о ядерном оружии
В Белом доме вырвали из контекста слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии, прозвучавшие в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 14 марта журналистам. Представитель Кремля не согласился с оценкой, что после выхода...
14 марта 2024
Песков объяснил отмену передачи активов Danone Росимуществу
Каждое решение о передаче активов тех или иных компаний в управление Росимущества является отдельной ситуацией и связано с целесообразностью, заявил журналистам 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать отмену решения о передаче активов...
14 марта 2024
Кремль пообещал своевременно сообщить, когда Путин проголосует на выборах
Действующий глава государства Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах президента в один из трёх дней голосования. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну мы вам сообщим, три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать...
14 марта 2024
Песков объяснил суть слов Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, основные модальности...
13 марта 2024
Песков ответил на заявления Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Россия будет прояснять позицию Армении и вести диалог с руководителями этой страны как по линии ОДКБ, так и в двустороннем формате, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Армении Никола...
13 марта 2024
Песков назвал важным и актуальным интервью Путина журналисту Киселёву
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву является важным и актуальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта журналистам. По его словам, обширное интервью было записано накануне поздно вечером в Кремле. Оно уже опубликовано, в том числе на...
13 марта 2024
Песков заявил, что точных сроков визита Путина в Турцию пока нет
Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, в настоящий момент чётких сроков нет, заявил 13 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «В настоящий момент чётких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим...
13 марта 2024
Попытка прорыва украинских ДРГ и атака беспилотников ВСУ 12 марта. Главное
Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела...
12 марта 2024
В Кремле заявили об отсутствии угроз от роста объёма торговли с Китаем
Развитие торговых отношений России и Китая не несёт в себе угрозы зависимости. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы не видим в этом экономических и политических угроз», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле зависимости Москвы...
12 марта 2024
Кремль прокомментировал требование Еревана вывести пограничников
Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из ереванского международного аэропорта Звартноц. Об этом журналистам 12 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии...
12 марта 2024
Кремль прокомментировал планы США потратить $20 млрд на сдерживание России
В запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России нет ничего нового, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что американская администрация рассчитывает направить в 2025 финансовом году на ядерный военный...
12 марта 2024
Песков напомнил, что Киев последовательно отрицает возможность переговоров
Киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что упомянутая папой...
12 марта 2024
Кремль пообещал сообщить, когда Путин будет голосовать на выборах
Кремль сообщит, когда кандидат в президенты России Владимир Путин будет голосовать на выборах. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сообщим, когда примет решение», — ответил Песков на вопрос, когда Путин будет голосовать. Как ранее сообщало ИА...
12 марта 2024
Песков сообщил, как РФ ответит на попытки помешать гражданам голосовать
Россия вряд ли может остановить новые проявления русофобии со стороны руководителей недружественных государств, но будет проявлять последовательность и стойкость, ориентируясь на интересы государства и волю избирателей, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
12 марта 2024
Песков заявил, что на выборах президента России важен каждый голос
Все российские граждане имеют право принимать участие в голосовании на выборах президента России и каждый голос важен, заявил 12 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, известно ли в Кремле, сколько потенциальных избирателей находится за границей...
12 марта 2024
В Кремле назвали попыткой терактов ночные атаки украинских БПЛА на Россию
Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 марта журналистам, комментируя ночную атаку украинских БПЛА. Российские военные делают всё необходимое, системы ПВО работают, отметил представитель Кремля...
новость часа
12 марта 2024
Песков заявил, что оценивать досрочное голосование на выборах ещё рано
На данный момент рано давать оценки досрочного голосования на выборах президента России, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока рано давать какие-то оценки. Это невозможно», — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают ход досрочного голосования...
12 марта 2024
Песков: открытых указов о назначении Моисеева главкомом ВМФ РФ не было
Открытых указов о назначении Героя России адмирала Александра Моисеева главнокомандующим ВМФ РФ не было, заявил 11 марта на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат...
11 марта 2024