Москва, 17 февраля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. После полного освобождения российскими военнослужащими Авдеевки в городе проводятся окончательные мероприятия по зачистке от боевиков, доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы Минобороны, Авдеевка, представляющая собой мощный оборонительный узел ВСУ, перешла под контроль российских военных силами группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

«В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, из донесения Шойгу Путину о полном взятии Авдеевки следует, что от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери ВСУ в боях за город в течение истекших суток составили более 1500 человек. Лишь «отдельные разрозненные формирования боевиков» под непрерывным огнём российских войск смогли сбежать из Авдеевки, бросив военную технику и оружие, добавил министр обороны.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон 17 февраля заявила, что администрация США рассматривает переход Авдеевки под контроль российской армии как плату за бездействие Конгресса.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме $95 млрд (в том числе $60 млрд Киеву). В Вашингтоне назвали это «бегством на незаслуженный отдых».