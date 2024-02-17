Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Выход из Авдеевки для Вооружённых сил Украины (ВСУ) стал сложной задачей. Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Авдеевку

«Выход из Авдеевки — это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжёлая, впереди нас ждут очень сложные бои», — приводит его слова издание «Страна․ua».

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода. Это крупнейшее предприятие в городе. Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что триколор водрузили бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с военнослужащими 239-го полка.

При этом в ДНР рассказали, что украинские военные хаотично бегут из Авдеевки, бросая раненых сослуживцев, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Советник главы республики Ян Гагин отметил, что украинских раненых военных находят российские бойцы и оказывают им помощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, добавил Гагин.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод ВСУ из Авдеевки, заявил, что это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей.