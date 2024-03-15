Материалы с тегом «Сергей Шойгу»
Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России
Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента. Видео 15 марта опубликовало Минобороны. «Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении. Отмечается, что Шойгу и...
15 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Путин назвал правильным решением модернизацию ракетоносца Ту-160
Решение о модернизации сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 было правильным. Об этом 7 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Я думаю, что мы сделали правильно, приняли правильное...
7 марта 2024
Названы последствия выхода Молдавии из ДОВСЕ
Даже если Молдавия после приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) постарается запустить процесс милитаризации с целью захвата Приднестровья, это будет слишком рискованная затея. Причём с чисто техногенной точки зрения. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА...
6 марта 2024
Шойгу поручил совместить контрбатарейные РЛС с ударным вооружением
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил концерну «Алмаз-Антей» и главнокомандующему сухопутных войск Олегу Салюкову интегрировать контрбатарейные радиоэлектронные станции с ударными средствами российской армии. Задачу глава ведомства поставил 6 марта во время инспекции производства зенитных...
6 марта 2024
Опытный образец транспортника Ил-212 планируют создать к концу 2026 года
Опытный образец нового российского лёгкого военно-транспортного самолёта с реактивными двигателями Ил-212 планируется создать к концу 2026 года. Об этом 5 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооружённых сил. «Объединённая...
5 марта 2024
Шойгу поблагодарил Собянина за помощь российской армии
Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь, оказываемую российской армии. Об этом министр заявил 5 марта на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил страны. «Хотел бы ещё раз поблагодарить мэра Москвы Сергея...
5 марта 2024
Российским ВКС в зоне СВО обеспечили необходимый уровень лётной годности
Участвующим в спецоперации ВКС России обеспечили необходимый уровень лётной годности, заявил 5 марта министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом ВС РФ. «Отмечу, что достигнутые мощности предприятий [Объединённой двигателестроительной] корпорации...
5 марта 2024
Российская армия не дала закрепиться бежавшим из Авдеевки боевикам ВСУ
Российская армия не позволила бежавшим из Авдеевки боевикам ВСУ закрепиться на новых оборонительных позициях и продолжает двигаться на запад, заявил 5 марта министр обороны Сергей Шойгу. «Российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и...
5 марта 2024
Шойгу заявил, что два новых военных округа создают из-за роста угрозы НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу 5 марта заявил, что новое военно-административное деление, установленное указом президента страны Владимира Путина, позволит повысить эффективность управления войсками. Как подчеркнул глава Минобороны, создание двух новых Ленинградского и Московского военных...
5 марта 2024
Шойгу заявил, что Запад обязан услышать адресованные ему посылы Путина
Западу следует услышать адресованные ему слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу тележурналисту Павлу Зарубину. «Это не просто сигналы, это такие посылы, которые, в общем, давно назрели, о которых они много...
3 марта 2024
Шойгу заявил, что Россия готова к встрече с любым врагом
У России есть всё необходимое для того, чтобы встретить любого противника и любого врага, заявил 29 февраля министр обороны Сергей Шойгу. Любому противнику, который посягнёт на территорию России, будет дан отпор, сказал министр. «У России есть всё, чтобы встретить любого противника, любого врага...
29 февраля 2024
Шойгу объяснил, почему Западу лучше не связываться с Россией
Вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за...
новость часа
29 февраля 2024
Шойгу потребовал от производителей РСЗО и боеприпасов ускорить поставки
Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале по итогам совещания Шойгу с руководителями...
28 февраля 2024
Шойгу показали новую систему защиты радиолокационных комплексов
Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе визита на НПО «Стрела» в Тульской области показали новую систему дополнительной защиты российских радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами, сообщила 28 февраля пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале. Генеральный...
28 февраля 2024
Всю российскую бронетехнику оснастят дополнительной бронезащитой
Министерство обороны России 28 февраля заявило о планах оснащать всю технику дополнительной бронезащитой, чтобы повысить «живучесть» техники в условиях проведения специальной военной операции. Пресс-служба ведомства сообщила, что глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа...
28 февраля 2024
Шойгу заявил о попытках ВСУ не допустить развала фронта
После провала контрнаступления ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Об этом 27 февраля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать...
27 февраля 2024
Шойгу сообщил, что ВСУ за время проведения СВО потеряли 444 тыс. военных
Вооружённые силы Украины потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны РФ. «Всего за время специальной военной операции украинские Вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — сообщил он. Шойгу уточнил, что в...
27 февраля 2024
Шойгу заявил, что Россия скоро узнает о подвигах бойцов ССО
В скором времени Россия узнает о работе и подвигах, которые практически каждый день совершают военнослужащие Сил специальных операций. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание Коллегии Минобороны страны. «В недалёком будущем страна узнает о той работе, о тех подвигах...
27 февраля 2024
Шойгу заявил, что на Украине создано около 40 биолабораторий США
США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии, из которых 40 находятся на Украине. Об этом 27 февраля сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. «США сформировали сеть биолабораторий для изучения...
27 февраля 2024