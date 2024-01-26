Южно-Сахалинск, 26 января, 2024, 09:09 — ИА Регнум. В шести районах Сахалинской области объявили лавинную опасность, сообщили 26 января в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Антон Подгайко/РИА Новости

«27-28 января сильная лавинная опасность прогнозируется на территории Долинского района и города Южно-Сахалинска», — сообщила пресс-служба.

Также лавинную опасность объявили в эти два дня в Холмском, Невельском, Анивском и Корсаковском районах.

В МЧС напомнили, что в ситуации лавинной опасности важно уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Жителям перечисленных районов порекомендовали использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, чтобы прикрывать нос и рот. Можно прикрывать дыхательные пути ладонями, самым создавая пространство для дыхания.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Южно-Сахалинска накануне закрыли до утра 26 января из-за ухудшения погодных условий. На вылет из областного центра задержали 26 рейсов в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, Харбин (Китай) и региональные перелёты.

На территории Сахалинской области режим чрезвычайной ситуации из-за погоды объявили 24 января. Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, режим ЧС ввели на фоне усиления циклона.