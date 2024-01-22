Синоптики спрогнозировали мощный циклон на Сахалине
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за циклона на юге Сахалина
Южно-Сахалинск, 22 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Сахалинской области синоптики ожидают мощный циклон. Об этом 22 января сообщило главное управление МЧС России по региону.
Непогода затронет южные районы Сахалина. МЧС объявило экстренное предупреждение.
«Днём 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18–23 м/с, на юго-востоке метель», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, в Долинском, Невельском и Холмском районах и Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.
По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Южно-Сахалинске ночью 23 декабря ожидается снег, днём сильный снег, во второй половине дня метель. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, днём 11–16 м/с.
Жителям Сахалина рекомендовали не выходить за пределы населённых пунктов без необходимости. В МЧС добавили, что силы и средства для ликвидации негативных последствий готовы к реагированию, обстановка находится на контроле ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, 16 января жизнь на Сахалине практически парализовал мощнейший циклон. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, из-за чего автобусы и грузовики сносило с дороги в кювет, а местный аэропорт перестал принимать рейсы. Школьников отправили на дистанционное обучение.
Днём ранее на Сахалине в связи с прохождением снегопада, порывистым ветром и ограниченной видимостью ввели ограничение движения на ряде автотрасс. На дорогах наблюдался сильный снегопад, видимость ограничена от 30 м до полного её отсутствия. В региональном минтрансе предложили населению пользоваться железнодорожным транспортом.