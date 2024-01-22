Южно-Сахалинск, 22 января, 2024, 10:08 — ИА Регнум. В Сахалинской области синоптики ожидают мощный циклон. Об этом 22 января сообщило главное управление МЧС России по региону.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Непогода затронет южные районы Сахалина. МЧС объявило экстренное предупреждение.

«Днём 23 января на территории Макаровского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется снег, на юго-востоке сильный снег, ветер на побережьях 18–23 м/с, на юго-востоке метель», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в Долинском, Невельском и Холмском районах и Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Южно-Сахалинске ночью 23 декабря ожидается снег, днём сильный снег, во второй половине дня метель. Ветер северо-восточный 8–13 м/с, днём 11–16 м/с.

Жителям Сахалина рекомендовали не выходить за пределы населённых пунктов без необходимости. В МЧС добавили, что силы и средства для ликвидации негативных последствий готовы к реагированию, обстановка находится на контроле ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января жизнь на Сахалине практически парализовал мощнейший циклон. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, из-за чего автобусы и грузовики сносило с дороги в кювет, а местный аэропорт перестал принимать рейсы. Школьников отправили на дистанционное обучение.

Днём ранее на Сахалине в связи с прохождением снегопада, порывистым ветром и ограниченной видимостью ввели ограничение движения на ряде автотрасс. На дорогах наблюдался сильный снегопад, видимость ограничена от 30 м до полного её отсутствия. В региональном минтрансе предложили населению пользоваться железнодорожным транспортом.