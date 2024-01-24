Южно-Сахалинск, 24 января, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявлен в Южно-Сахалинске. Об этом 24 января сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

«В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме», — написал глава Сахалинской области.

Кроме того, Лимаренко назначил на утро в администрации города заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а затем в областном правительстве состоится обсуждение ситуации в регионе с целью выработки решений по борьбе с непогодой и её последствиями.

Губернатор призвал руководителей предприятий по максимуму перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Как указал Лимаренко, такая мера позволит не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан и обеспечить оперативную расчистку основных автодорог.

В связи с метелью и нулевой видимостью в Южно-Сахалинске прекратил работу общественный транспорт. Чтобы обеспечить проезд скорой помощи и другого спецтранспорта, для расчистки дорог привлекаются снегоходы и волонтёры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в южных районах Сахалина из-за непогоды отменили занятия в школах. Детсады работают в обычном режиме.

Главное региональное управление МЧС по Сахалинской области объявило экстренное предупреждение на 24 и 25 января в южных районах Сахалина. Согласно прогнозам синоптиков, ожидается сильный снегопад, ветер на побережьях 18–23 м/с, метель. В Долинском, Невельском и Холмском районах и Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.