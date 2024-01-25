Южно-Сахалинск, 25 января, 2024, 06:46 — ИА Регнум. В связи с усилением метели закрыли на сутки аэропорт Южно-Сахалинска. Об этом 25 января сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Техника расчищает Южно-Сахалинск от снега

В Южно-Сахалинске из-за сложных погодных условий действует режим ЧС.

«В связи с осложнениями по причине циклона аэродром «Южно-Сахалинск» закрыт до 10:00 (02:00 мск) 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет из Южно-Сахалинска задержаны 26 рейсов в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, китайский Харбин, а также региональные авиарейсы рейсы внутри Сахалинской области, в том числе на Курилы. На прилёт задержаны 25 рейсов на этих же направлениях.

Отменены 15 рейсов на прибытие и вылет, в том числе во Владивосток, Читу и Иркутск, а также региональные. Два авиарейса из Москвы вечером 24 января долетели до Сахалина, но из-за непогоды были перенаправлены на запасные аэродромы во Владивостоке и Хабаровске, а затем перенесены на 26 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды объявлен в Южно-Сахалинске. В связи с метелью и нулевой видимостью в Южно-Сахалинске прекратил работу общественный транспорт. Чтобы обеспечить проезд скорой помощи и другого спецтранспорта, для расчистки дорог привлекаются снегоходы и волонтёры.

В южных районах Сахалина из-за непогоды отменили занятия в школах. Детсады работают в обычном режиме. Губернатор региона Валерий Лимаренко призвал руководителей предприятий по максимуму перевести сотрудников на дистанционный режим работы.