Материалы с тегом «Погода»
Москвичам спрогнозировали потепление до плюс 10 градусов к выходным
В Москве к выходным ожидается повышение температуры до плюс 10 градусов, сообщил 11 марта «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его данным, 12–14 марта днём температура в российской столице будет показывать плюс 3 — плюс 5 градусов, ночью от минус 11 до минус 6...
11 марта 2024
После завала лыжниц на спартакиаде в Сочи 17 человек попали в больницу
В Сочи 17 лыжниц направили в медицинские учреждения после инцидента на лыжной гонке, всего пострадали 18 человек, сообщили 8 марта «Известия». По данным источника издания, одну лыжницу, получившую травму, доставили в горбольницу № 8, 16 её коллег — в Центр охраны материнства и детства. Ещё одной...
8 марта 2024
ЕК увидела риск конфликта в ЕС из-за дефицита воды, сообщили СМИ
В будущем дефицит воды может привести к конфликту между странами Европы. Об этом 6 марта сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии. «Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают усиление конкуренции за водные ресурсы включая...
7 марта 2024
В Приморье спрогнозировали осадки в Хасанском округе, где бушуют пожары
Осадки в виде снега выпадут 8 марта в Хасанском округе на юге Приморского края, где несколько дней назад начались природные пожары, сообщила журналистам пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. «В Хасанском округе, где бушуют природные пожары, ожидается 8 марта снег. Прогнозируется 2 мм...
6 марта 2024
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта
Облачная погода и небольшой снег ожидаются 8 марта в Москве. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости». Как уточнил метеоролог, 8 марта ожидается «совсем немного снега» при более облачной погоде. Такие погодные условия не будут...
5 марта 2024
Москвичей предупредили о возвращении январской погоды на этой неделе
На текущей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха понизится до январских значений в –18 градусов, однако к 8 марта снова начнётся потепление. Об этом 4 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как отметил в беседе с «Интерфаксом» синоптик, в начале марта...
4 марта 2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице с вечера воскресенья
Днём 25 февраля и утром 26 февраля в Москве на фоне понижения температуры воздуха ожидается ледяной дождь, что может способствовать гололедице. Об этом 25 февраля сообщил столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. «По прогнозам синоптиков, сегодня после 16:00 ожидается переход...
25 февраля 2024
Москвичам пообещали тёплую погоду в конце февраля
Погода в Москве и Московской области в конце февраля будет тёплой, что связано с мощным циклоном. Об этом 24 февраля сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. «Мы в тёплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаёмся в этом тёплом...
24 февраля 2024
Москвичам пообещали 15-градусные морозы в начале марта
В начале марта температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов ниже нуля. Об этом 21 февраля рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в конце нынешней недели в Москву придёт оттепель, причиной которой станет противостояние...
22 февраля 2024
Гидрометцентр опроверг прогноз об аномально жарком лете в 2024 году
Природное явление Эль-Ниньо, которое могло спровоцировать в 2024 году аномально жаркое лето, начнёт прекращать своё действие с апреля, сообщил 21 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, посвящённой вопросам погоды. «То есть температура воды на востоке...
21 февраля 2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придёт климатическая весна
Климатическая весна наступит в Москве в первой декаде апреля. Об этом 21 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия». По словам синоптика, возможность того, что март 2024 года окажется тёплым, крайне невелика. «Сход снежного покрова...
21 февраля 2024
Россиян предупредили об аномально жарком лете в 2024 году
Лето нынешнего года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такие прогнозы сделали метеорологи, сообщил телеканал «Известия». Ожидается, что уже в июне температура превысит норму на 7 °С. При этом в Москве, Твери, Калуге и Калининграде столбики термометров могут подняться до...
20 февраля 2024
Синоптик предупредил россиян о сложной ситуации с весенним половодьем
После снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Пока ещё рано говорить об этом. Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет...
19 февраля 2024
В Москве обновился рекорд по высоте сугробов
В Москве побит рекорд по высоте сугробов, их высота составила 67 сантиметров. Об этом 18 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. «После обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние за сутки подросли на 5 см. Так, на базовой столичной...
18 февраля 2024
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая весна
Длительного потепления и по-настоящему весенней погоды в Москве не стоит ждать раньше середины марта. Об этом заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. Эксперт добавил, что март по метеорологическим канонам считается ещё...
17 февраля 2024
Синоптик заявила, что в Москве больше не ожидается больших снегопадов
Больших снегопадов в Москве больше не ожидается. Об этом 16 февраля заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. «Больших снегопадов мы больше не ждём», — приводит её слова «РИА Новости». Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил...
16 февраля 2024
Вильфанд заявил, что Москва повторила рекорд 1966 года по высоте сугробов
Снегопад, который прошёл в Москве 15 февраля, вошёл в тройку сильнейших за эту зиму и повторил рекорд 1966 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что, по данным метеостанции на ВДНХ, в этот день в столице выпало 62 см снега. «Подобный рекорд был в 1966...
16 февраля 2024
Метеоролог Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проанализировал текущую зиму в России и заявил, что «нормальной» погоды было мало. По словам синоптика, соответствующей климату погоды в России этой зимой очень мало — оттепели чередуются с аномальными морозами, а таких снегов не было уже несколько...
16 февраля 2024
В мэрии Москвы сообщили, что за зиму выпало более двух метров снега
В Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52...
15 февраля 2024
Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов на фоне метели
Все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) в Telegram-канале. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен...
15 февраля 2024