Появилось видео мощной метели на Сахалине
Южно-Сахалинск, 16 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Жизнь на Сахалине практически парализована из-за мощнейшего циклона. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «112».
Владимир Федоренко/РИА Новости
Отмечается, что порывы ветра достигают 25 метров в секунду, из-за чего автобусы и грузовики сносит с дороги в кювет, а местный аэропорт перестал принимать рейсы.
Кроме того, школьников отправили на дистанционное обучение.
Как ранее передавало ИА Регнум, на Сахалине в связи с прохождением снегопада, порывистым ветром и ограниченной видимостью введено ограничение движения на ряде автотрасс. На дорогах наблюдается сильный снегопад, видимость ограничена от 30 м до полного её отсутствия. В региональном минтрансе предложили населению пользоваться железнодорожным транспортом.