Южно-Сахалинск, 16 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Жизнь на Сахалине практически парализована из-за мощнейшего циклона. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «112».

Владимир Федоренко/РИА Новости

Отмечается, что порывы ветра достигают 25 метров в секунду, из-за чего автобусы и грузовики сносит с дороги в кювет, а местный аэропорт перестал принимать рейсы.

Кроме того, школьников отправили на дистанционное обучение.

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Как ранее передавало ИА Регнум, на Сахалине в связи с прохождением снегопада, порывистым ветром и ограниченной видимостью введено ограничение движения на ряде автотрасс. На дорогах наблюдается сильный снегопад, видимость ограничена от 30 м до полного её отсутствия. В региональном минтрансе предложили населению пользоваться железнодорожным транспортом.