Южно-Сахалинск, 15 января, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Движение общественного и личного автотранспорта ограничено по дорогам на Сахалине из-за сильной метели. Об этом 15 января сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса региона.

ИА REGNUM Метель

В связи с прохождением снегопада, порывистым ветром и ограниченной видимостью введено ограничение движения на ряде автотрасс. На дорогах наблюдается сильный снегопад, видимость ограничена от 30 м до полного её отсутствия.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и отменой автобусного сообщения на межмуниципальных маршрутах предлагаем населению пользоваться услугами железнодорожного транспорта», — уточняется в сообщении регионального Минтранса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 января в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли несколько трасс. На дорогах вероятны осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные метели, а также гололедица и снежные заносы.

В этот же день на территории Сочи из-за ожидающегося сильного снегопада объявили штормовое предупреждение. При этом в средних и высоких горах Сочи спрогнозировали сильный снегопад.