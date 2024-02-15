Материалы с тегом «Снег»
Городские службы Москвы усилили режим работы из-за снегопада
Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства Москвы в Telergam-канале. «В 06:00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Цикл работ будем повторять в...
15 февраля 2024
Названа вероятная причина обрушения крыши школы в Оренбургской области
Крыша в спортзале гимназии в селе Донском в Красногвардейском районе Оренбургской области могла обрушиться под тяжестью снега, сообщил 11 февраля Telegram-канал «112». На момент ЧП в школе не было учащихся: обрушение произошло в воскресенье. Вероятно, крыша рухнула под тяжестью снега. На фото видно...
11 февраля 2024
Кровля спортзала рухнула в гимназии в Оренбургской области
В Оренбургской области произошло обрушение кровли в сельской гимназии, сообщили 11 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС России. Инцидент произошёл в Красногвардейском районе в селе Донском. Крыша обрушилась в спортзале МБОУ «Красногвардейская гимназия» на улице Советской. «Погибших и...
11 февраля 2024
Бирюков: в Москве на уборку снега вывели более 150 тыс. человек
Московские коммунальщики продолжили ликвидировать последствия снегопада, который продолжался в городе последние сутки. Свыше 60% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В...
8 февраля 2024
На курорте «Лаура» в Сочи сошла лавина
В Сочи спасли шесть человек после схода снега на горнолыжном курорте «Лаура», сообщили 6 февраля в пресс-службе курорта. «Сегодня во время дневного катания на «Лауре» произошёл сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F», — говорится в сообщении. Спасателям удалось найти всех находившиеся на...
6 февраля 2024
Сугроб в окне: Сахалин завалило снегом
Сильная лавинная опасность объявлена 26 января в шести районах Сахалинской области. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что угроза будет сохраняться в течение 27 и 28 января в Долинском районе и в Южно-Сахалинске, а также в Холмском, Невельском, Анивском и Корсаковском районах. В...
26 января 2024
Бастрыкин поручил завести дело после схода лавины на детей в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг в гостевом комплексе в Республике Татарстан, где снежная лавина сошла на детей. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В соцсетях...
21 января 2024
Сугробы в Москве выросли на девять сантиметров, сообщил синоптик
В Москве сугробы выросли на девять сантиметров и в 1,5 раза превышают норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. Он отметил, что на ВДНХ высота снежного покрова составила 42 см, это в 1,5 раза больше нормы, на Балчуге — 41 см, Тушино — 48 см...
19 января 2024
Аэропорты Москвы продолжили работу в штатном режиме, несмотря на снегопад
Снегопад в Москве и Московской области не повлиял на работу аэропортов, все воздушные гавани работают в штатном режиме, отмен авиарейсов нет. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Росавиации. Уточняется, что аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном...
10 января 2024
Снегопад в Москве продлится до утра 10 января
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в Москве будет продолжаться до утра 10 января. Об этом 9 января сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале. «По прогнозу синоптиков, снегопад продлится до завтрашнего утра. Рекомендуем сегодня и завтра для поездок по городу использовать...
новость часа
9 января 2024
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
На территории Сочи из-за ожидающегося сильного снегопада объявили штормовое предупреждение. Об этом 8 января сообщила пресс-служба краснодарского краевого главка Министерства по чрезвычайным ситуациям. «Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории города Сочи», — говорится в сообщении...
8 января 2024
Мэр Воронежа ответил на обращения, написанные на сугробах
Городские службы Воронежа расчищают улицы от обильно выпавшего снега и обязательно наведут порядок, заявил 17 декабря в Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин, комментируя фотографии сугробов, на которых жители стали писать его фамилию. «Управляшки очень сильно подвели город и горожан. Уверен...
17 декабря 2023
Высота снежного покрова в Москве побила рекорд
Высота снежного покрова в Москве установила новый суточный рекорд для 16 декабря ― 39 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 см», ― написал синоптик в Telegram-канале. Он...
16 декабря 2023
Москвичей предупредили о трёхдневной метели и полуметровых сугробах
Москву 12 декабря накроет метель, которая продлится три дня, а высота сугробов местами будет достигать полуметра, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «До четверга включительно порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, поэтому и завтра, и в среду, и в...
новость часа
11 декабря 2023
На Алтае 34 человека попали в снежный плен на автотрассе
Пять автомобилей УАЗ, в которых находились 34 человека, попали в снежный плен на трассе в Кош-Агачском районе Алтая. На помощь им выдвинулись спасатели, сообщили 9 декабря в пресс-центре управления МЧС по региону. Накануне местные жители отправились на отечественных внедорожниках из села Кош-Агач в...
новость часа
9 декабря 2023
Мошенники придумали новую схему обмана на фоне рекордных снегопадов
Рекордный снегопад в Москве и Московской области способствовал появлению новой схемы мошенничества на сервисах объявлений в интернете. Преступники стали обворовывать людей с помощью фейковых объявлений о продаже снегоуборочных машин по низкой цене. После получения денег мошенники перестают отвечать...
5 декабря 2023