Россия по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС, которые приходят на помощь попавшим в беду, говорится в видеообращении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня спасателя

Игорь Онучин РИА Новости

«Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда, в самых сложных условиях, действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — подчеркнул президент

МЧС РФ/РИА Новости

В нынешнем году спасательные службы оперативно справились с последствиями паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, отметил президент. Он упомянул и работу МЧС по эвакуации наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Максим Григорьев/ТАСС/POOL/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 декабря спецбортом МЧС в Москву прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и их семьи. Россия приложила «титанические усилия» по вызволению соотечественников, констатировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песко

Кирилл Каллиников РИА Новости

МЧС вносит большой вклад в комплексное обеспечение безопасности России, отметил Путин в своём обращении. Он подчеркнул: одно из ключевых задач министерства — совершенствование работы подразделений в новых регионах России

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля глава МЧС Александр Куренков объявил, что его министерство создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, включая Запорожскую АЭС

Виталий Аньков/РИА Новости

Кроме того, Куренков рассказал, что в Мариуполе построят и введут в эксплуатацию республиканский спасательный центр ДНР.

Министр также проинформировал, что ведомство увеличило свою штатную численность на 15 тысяч человек для создания головных управлений в новых регионах — таким образом общее число военнослужащих и гражданских специалистов МЧС достигло 303 тысяч человек