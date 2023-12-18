Москва, 18 декабря, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Спецбортом МЧС России вечером 19 декабря в Москву прибыла заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и их семьи.

МЧС России/ТАСС

По сообщению пресс-службы МЧС, самолёт Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей разных возрастов.

Всего спасатели РФ вывезли из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, из них 518 детей.

«Это все, кто пожелал уехать в Россию», — добавили в МЧС.

Для эвакуированных граждан оказывают «экстренную гуманитарную помощь» — раздают гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.

Кроме того, 500 раз оказали медпомощь, при этом трижды спасатели предотвратили летальный исход эвакуируемых людей, 480 раз — психологическую помощь.

«Оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. Специалисты ведомства вернулись домой», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, транспортный самолёт Ил-76 МЧС РФ вылетел из аэропорта Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа 18 декабря.

Россия во взаимодействии со сторонами конфликта, а также при посредничестве Катара и Египта начала согласовывать списки граждан на эвакуацию, а после проводить её. Утром 10 декабря спецборт МЧС доставил ещё 100 россиян и членов их семей в Москву.

Президент Владимир Путин в разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и их родственников из сектора Газа, а также за помощь в доставке в анклав гуманитарных грузов.