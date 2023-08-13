Борьба со стихией и эвакуация людей: последствия паводка в Уссурийске
Прорыв дамбы в Уссурийске 12 августа спровоцировал сильный паводок. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, вода перелилась через верх дамбы и та начала постепенно разрушаться, пока не прорвалась. С 11 августа в округе выпало 117 мм осадков при месячной норме в 120–130 мм. Власти сообщили об эвакуации 200 человек из-за наводнения.
В процессе борьбы со стихией в городе пришлось отключить Вечный огонь. Уровень осадков поднялся до 133 мм. Местных жителей, как и планировалось, эвакуировали, 149 человек, среди которых 33 ребёнка, провели ночь в пунктах временного размещения. Наводнение стало причиной прекращения автомобильного сообщения Уссурийска с 11 сёлами и одним микрорайоном. Для перемещения организовали лодочные переправы.
Позднее МЧС направило к месту прорыва дамбы подкрепление. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 12 августа 543 жилых дома оказались в зоне подтопления, также затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автодорог, подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях региона. На тот момент в ликвидации последствий подтопления участвовали 199 специалистов МЧС и 50 единиц техники, в том числе два вездехода-амфибии.
Для помощи в ликвидации последствий также направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России. Поручение об этом дал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Группу возглавил директор департамента оперативного управления Анатолий Елизаров.
По данным на 13 августа, паводок оставил без света жителей 13 населённых пунктов Приморья. Энергетики запитали от дизельных генераторов часть Новогеоргиевки и Чернятино, а также сёла Утёсное, Загородное, Борисовка в Уссурийском городском округе и часть самого Уссурийска. Однако в населённых пунктах трёх муниципалитетов начать восстановление оказалось невозможно из-за сильного подъёма уровня воды и отсутствия проезда. В то же время из зоны подтопления эвакуировали более 2 тыс. человек, 405 из которых дети. По информации МЧС, в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остались 70 многоквартирных и 1129 частных домов, в ликвидации по состоянию на 13 августа приняли участие уже 653 человека и 205 единиц техники.
В тот же день стало известно, что общий уровень воды в Уссурийске начал снижаться. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за час он снизился на 3 см, на 11 см снизился уровень в реке Раздольной. Однако подъём уровня воды зафиксировали в районах «Междуречье» и «Семь ветров». Для продолжения борьбы с паводком в город направили спасателей из Хабаровска, которые провели в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке полотна на размытых дорогах. Специалисты также займутся возведение защитных дамб.
По последним полученным данным, в Октябрьском районе Приморского края паводок смыл мост. На место происшествия для выяснения подробностей выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев. Днём ранее, 12 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о подъёме воды ночью в окружном центре. Он добавил, что подтопленными оказались психоневрологический диспансер и больница, но угрозы жизни людей нет.