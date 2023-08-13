Прорыв дамбы в Уссурийске 12 августа спровоцировал сильный паводок. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, вода перелилась через верх дамбы и та начала постепенно разрушаться, пока не прорвалась. С 11 августа в округе выпало 117 мм осадков при месячной норме в 120–130 мм. Власти сообщили об эвакуации 200 человек из-за наводнения.

В процессе борьбы со стихией в городе пришлось отключить Вечный огонь. Уровень осадков поднялся до 133 мм. Местных жителей, как и планировалось, эвакуировали, 149 человек, среди которых 33 ребёнка, провели ночь в пунктах временного размещения. Наводнение стало причиной прекращения автомобильного сообщения Уссурийска с 11 сёлами и одним микрорайоном. Для перемещения организовали лодочные переправы.

РИА Новости/Виталий Аньков

Позднее МЧС направило к месту прорыва дамбы подкрепление. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 12 августа 543 жилых дома оказались в зоне подтопления, также затопило 1393 приусадебных территории и 40 участков автодорог, подтопление произошло в 17 муниципальных образованиях региона. На тот момент в ликвидации последствий подтопления участвовали 199 специалистов МЧС и 50 единиц техники, в том числе два вездехода-амфибии.

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

Для помощи в ликвидации последствий также направили оперативную группу центрального аппарата МЧС России. Поручение об этом дал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Группу возглавил директор департамента оперативного управления Анатолий Елизаров.

Юрий Смитюк/ТАСС TASS 61 022 778

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков

По данным на 13 августа, паводок оставил без света жителей 13 населённых пунктов Приморья. Энергетики запитали от дизельных генераторов часть Новогеоргиевки и Чернятино, а также сёла Утёсное, Загородное, Борисовка в Уссурийском городском округе и часть самого Уссурийска. Однако в населённых пунктах трёх муниципалитетов начать восстановление оказалось невозможно из-за сильного подъёма уровня воды и отсутствия проезда. В то же время из зоны подтопления эвакуировали более 2 тыс. человек, 405 из которых дети. По информации МЧС, в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остались 70 многоквартирных и 1129 частных домов, в ликвидации по состоянию на 13 августа приняли участие уже 653 человека и 205 единиц техники.

РИА Новости/Виталий Аньков

РИА Новости/Виталий Аньков RIA 8494695.MR.900

РИА Новости/Виталий Аньков

В тот же день стало известно, что общий уровень воды в Уссурийске начал снижаться. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за час он снизился на 3 см, на 11 см снизился уровень в реке Раздольной. Однако подъём уровня воды зафиксировали в районах «Междуречье» и «Семь ветров». Для продолжения борьбы с паводком в город направили спасателей из Хабаровска, которые провели в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке полотна на размытых дорогах. Специалисты также займутся возведение защитных дамб.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

По последним полученным данным, в Октябрьском районе Приморского края паводок смыл мост. На место происшествия для выяснения подробностей выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев. Днём ранее, 12 августа, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о подъёме воды ночью в окружном центре. Он добавил, что подтопленными оказались психоневрологический диспансер и больница, но угрозы жизни людей нет.