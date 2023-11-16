К середине ноября сотрудникам МЧС совместно с дипломатами удалось эвакуировать из охваченного войной сектора Газа почти триста российских граждан, в основном женщин и детей.

МЧС России/ТАСС

«Допустим, вчера мне удалось вытащить 40 наших сограждан, я 40 человек привез сегодня ночью. Сейчас мы их проверили, разместили, они отдыхают», — приводил ТАСС сообщение, которое 15 ноября сделал советник главы МЧС Даниил Мартынов.

Александр Елистратов/ТАСС

Александр Елистратов/ТАСС

Первая группа из 70 граждан России, напомним, перешла через КПП «Рафах» на границе между сектором Газы и Египтом 12 ноября.

В ночь на 15 ноября самолет Ил-76, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП «Рафах» — по сути, единственный пункт пропуска, через который можно выехать из сектора.

МЧС России/ТАСС

Очередной, уже четвёртый список на эвакуацию из Газы включает 103 россиянина, проинформировал Мартынов.

«Всех ли получится вытащить или не всех, непонятно пока, все происходит вживую на месте», — признал советник главы МЧС в эфире радио «Комсомольская правда».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские специалисты помогают «вытаскивать» из зоны конфликта и белорусских граждан, которых также «бортами» МЧС доставляют в Москву. В списке на эвакуацию 48 выходцев из Белоруссии, рассказал Мартынов.

Как ранее отмечало ИА Регнум, большинство соотечественников, живших в секторе Газа, — это женщины, ранее вышедшие замуж за учившихся в России палестинцев и переехавшие с ними в анклав. В основном это жительницы мусульманских республик России, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Наши дипломаты подготовили необходимые документы для эвакуации в общей сложности около 1 тыс. человек — наших сограждан и людей с двойным гражданством. Среди них около трёх сотен детей и подростков, сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Еще неделю назад с вывозом россиян возникли проблемы — КПП «Рафах» был заблокирован. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перебои в работе вызваны обстрелами со стороны Израиля. «Видимо, выход из анклава и дальше будет ограничиваться… тонкой струйкой», — предполагал профессор Долгов.

Максим Блинов/РИА Новости

Но как бы то ни было, эвакуацию пусть и пока менее чем трети из заявленной тысячи беженцев удалось наладить усилиями МИД и МЧС России.

Максим Блинов/РИА Новости

Максим Блинов/РИА Новости

Российские ведомства также помогают вывезти граждан Белоруссии (всего в списке на эвакуацию 48 граждан республики-союзницы) — дипломаты и спасатели работают совместно с КГБ Белоруссии. Сотрудники спецслужбы, выполняя поручение Александра Лукашенко, на границе Египта и сектора Газа, встречают спасённых из зоны боевых действий, передавал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента. Среди эвакуированных белорусов много детей. Беженцам сразу передают продуктовые наборы. «Кошмар уже позади», — отмечают те, кому удалось вырваться из Газы, и те, кто их встречает.