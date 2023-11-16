«Кошмар уже позади»: россиян и белорусов спасают из сектора Газа
К середине ноября сотрудникам МЧС совместно с дипломатами удалось эвакуировать из охваченного войной сектора Газа почти триста российских граждан, в основном женщин и детей.
«Допустим, вчера мне удалось вытащить 40 наших сограждан, я 40 человек привез сегодня ночью. Сейчас мы их проверили, разместили, они отдыхают», — приводил ТАСС сообщение, которое 15 ноября сделал советник главы МЧС Даниил Мартынов.
Первая группа из 70 граждан России, напомним, перешла через КПП «Рафах» на границе между сектором Газы и Египтом 12 ноября.
В ночь на 15 ноября самолет Ил-76, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Третья группа россиян из 40 человек пересекла КПП «Рафах» — по сути, единственный пункт пропуска, через который можно выехать из сектора.
Очередной, уже четвёртый список на эвакуацию из Газы включает 103 россиянина, проинформировал Мартынов.
«Всех ли получится вытащить или не всех, непонятно пока, все происходит вживую на месте», — признал советник главы МЧС в эфире радио «Комсомольская правда».
Российские специалисты помогают «вытаскивать» из зоны конфликта и белорусских граждан, которых также «бортами» МЧС доставляют в Москву. В списке на эвакуацию 48 выходцев из Белоруссии, рассказал Мартынов.
Как ранее отмечало ИА Регнум, большинство соотечественников, живших в секторе Газа, — это женщины, ранее вышедшие замуж за учившихся в России палестинцев и переехавшие с ними в анклав. В основном это жительницы мусульманских республик России, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Наши дипломаты подготовили необходимые документы для эвакуации в общей сложности около 1 тыс. человек — наших сограждан и людей с двойным гражданством. Среди них около трёх сотен детей и подростков, сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Еще неделю назад с вывозом россиян возникли проблемы — КПП «Рафах» был заблокирован. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перебои в работе вызваны обстрелами со стороны Израиля. «Видимо, выход из анклава и дальше будет ограничиваться… тонкой струйкой», — предполагал профессор Долгов.
Но как бы то ни было, эвакуацию пусть и пока менее чем трети из заявленной тысячи беженцев удалось наладить усилиями МИД и МЧС России.
Российские ведомства также помогают вывезти граждан Белоруссии (всего в списке на эвакуацию 48 граждан республики-союзницы) — дипломаты и спасатели работают совместно с КГБ Белоруссии. Сотрудники спецслужбы, выполняя поручение Александра Лукашенко, на границе Египта и сектора Газа, встречают спасённых из зоны боевых действий, передавал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента. Среди эвакуированных белорусов много детей. Беженцам сразу передают продуктовые наборы. «Кошмар уже позади», — отмечают те, кому удалось вырваться из Газы, и те, кто их встречает.