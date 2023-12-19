В Кремле оценили проделанную работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Песков: РФ приложила титанические усилия при эвакуации россиян из сектора Газа
Москва, 19 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия приложила «титанические усилия» по вызволению соотечественников из сектора Газа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 19 декабря.
«Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации», — сказал Песков.
В процессе были также достигнуты сложные договорённости с разными сторонами, в результате чего России удалось обеспечить логистические и технические возможности по вызволению своих граждан, добавил пресс-секретарь президента.
Как передавало ИА Регнум, вечером 18 декабря спецбортом МЧС России в Москву прибыли заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и их семьи.
По сообщению пресс-службы МЧС, самолёт Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей разных возрастов.
Всего спасатели РФ вывезли из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, из них 518 — дети.
Эвакуированным гражданам оказали «экстренную гуманитарную помощь» — раздали гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.
Кроме того, была оказана медпомощь, при этом трижды спасатели предотвратили летальный исход эвакуируемых людей, 480 раз пришлось оказать психологическую помощь.