Москва, 19 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия приложила «титанические усилия» по вызволению соотечественников из сектора Газа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 19 декабря.

МЧС России/ТАСС

«Проделана огромная работа и, действительно, это были такие титанические условия абсолютно и слаженный механизм работы, и осуществление контактов со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации», — сказал Песков.

В процессе были также достигнуты сложные договорённости с разными сторонами, в результате чего России удалось обеспечить логистические и технические возможности по вызволению своих граждан, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 декабря спецбортом МЧС России в Москву прибыли заключительная группа эвакуированных из сектора Газа граждан РФ и их семьи.

По сообщению пресс-службы МЧС, самолёт Ил-76 доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 гражданина, в том числе 45 детей разных возрастов.

Всего спасатели РФ вывезли из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека, из них 518 — дети.

Эвакуированным гражданам оказали «экстренную гуманитарную помощь» — раздали гигиенические наборы, игрушки для детей и горячее питание.

Кроме того, была оказана медпомощь, при этом трижды спасатели предотвратили летальный исход эвакуируемых людей, 480 раз пришлось оказать психологическую помощь.