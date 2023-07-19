Москва, 19 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, сообщил 19 июля глава МЧС Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Александр Полегенько/ТАСС

«С учётом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области», — сказал он.

Куренков уточнил, что для создания главков в новых регионах России МЧС увеличило свою штатную численность на 15 тысяч человек. Общее число сотрудников министерства составляет теперь 303 тысячи человек.

Кроме того, в Мариуполе был построен и введён в эксплуатацию республиканский спасательный центр. В нём несут службу более 800 спасателей. В Луганской и Донецкой народных республиках созданы военизированные горноспасательные части на 2,5 тысячи сотрудников.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля ВСУ активизировали работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Российские военные сообщили, что находятся в полной боевой готовности отражать любую атаку ВСУ.

12 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники ФСБ задержали диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Злоумышленники должны были осуществить лазерную наводку ракет. Подготовку диверсанты проходили в Германии у британских инструкторов.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв рассказал, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Лихачёв добавил, что мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.