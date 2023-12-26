Москва, 27 декабря, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ вносит большой вклад в комплексное обеспечение безопасности России, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя. Видеозапись опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем спасателя! Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. И всегда, в самых сложных условиях, действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — сказал он.

Глава государства указал на высокий уровень профессионализма и самоотверженности сотрудников МЧС при выполнении служебных обязанностей. Путин также отметил важность сохранения всех положительных тенденций, которых ведомству удалось достичь за последнее время.

По его словам, одной из ключевых задач является совершенствование работы подразделений МЧС в новых регионах России. Президент подчеркнул, что ведомству также необходимо ещё более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 июля глава МЧС РФ Александр Куренков объявил, что его министерство создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, включая Запорожскую атомную электростанцию. Он также проинформировал, что ведомство увеличило свою штатную численность на 15 тысяч человек для создания головных управлений в новых регионах России.

После этого общее число сотрудников МЧС РФ достигло 303 тысячи человек. Кроме того, Куренков рассказал, что в Мариуполе построят и введут в эксплуатацию республиканский спасательный центр.