Мощный удар стихии обрушился в прошедшие выходные на Краснодарский край.

Игорь Онучин/РИА Новости

Так, власти Анапы запретили купаться в Чёрном море из-за шторма и сильного донного течения. В Сочи также было объявлено штормовое предупреждение, закрылись городские пляжи.

МЧС РФ/ТАСС

МЧС РФ/ТАСС

В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло около 10 автомашин. Жители одной из улиц района оказались отрезаны от остальных районов города.

Игорь Онучин/РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

При этом общая обстановка в Сочи к полудню 9 июля, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, была стабильной. Однако во второй половине дня сочинские власти объявили о продлении штормового предупреждения.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Игорь Онучин/РИА Новости

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Было приостановлено движение паромов на Керченской переправе.

Игорь Онучин/РИА Новости Пострадавшие от сильного ливня у походной мобильной кухни во дворе жилого дома

В ночь на 10 июля сотрудники МЧС эвакуировали жителей посёлка Мирный федеральной территории Сириус в Краснодарском крае из-за подтоплений, возникших в результате прошедших ливней. В зону затопления попало около 150 придомовых территорий и домов, частично подтоплены оказались 13 улиц. Городские службы федеральной территории Сириус перешли на усиленный режим работы, в ликвидации последствий стихии были задействованы около 150 человек и 55 единиц техники. К утру понедельника уровень воды в реке Хороте пошёл на спад.