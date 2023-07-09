Симферополь, 9 июля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Движение паромов на Керченской переправе временно остановлено. О вынужденной мере ограничения сообщили в Telegram-канале министерства транспорта Крыма.

Сергей Мальгавко/ТАСС Керченская паромная переправа

В ведомстве пояснили, что 9 июля в 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям — из-за сильного ветра.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА Регнум, движение поездов в Абхазии приостановлено из-за размыва железнодорожных путей, вызванного сильными ливнями.

Два поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию остановлены в пути — из-за сильного ливня и размытия железнодорожного участка Гагра — Цандрипш.