Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Жители одной из улиц в Хостинском районе Сочи оказались отрезаны от остальных районов города из-за автомобилей, которые унесло во время ливня в обрыв.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как сообщает РИА Новости, днём воскресенья на улице Ручей Видный собрались жильцы подтопленных домов и владельцы автомобилей, которые заблокировали улицу. Вода в этой зоне не сошла, машины не эвакуированы, люди ходят в магазин пешком, проехать по единственной дороге, которая ведёт в город, невозможно.

«Мы ничего не знаем, вообще ничего, спецтехника не работает, никого. Получается, что у нас единственная дорога, и мы заблокированы», — сказала Ольга Петрова, председатель одного из многоквартирных домов, в котором проживают несколько собственников испорченных автомобилей.

Тем временем в пресс-службе городской администрации уточнили, что в Хостинском районе Сочи специалисты продолжают ликвидировать последствия ночного ливня, они уже расчистили проезжую часть на повреждённых участках дорог, продолжают откачивать воду из подтопленных подвалов и дворов.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля в Хосте из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Власти закрыли все городские пляжи в Сочи в период действия штормового предупреждения. Отмечается, что на реках возможны резкие подъёмы уровней воды до неблагоприятных отметок. Кроме этого, имеется опасность формирования смерчей над морем.