Краснодар, 9 июля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей, сообщили 9 июля в главка МЧС по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин», — сообщили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет, уточнили там. Кроме того, два дома оказались подтопленными — в четырехэтажном доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, возможно формирование смерчей над морем.

В связи со штормом власти Анапы запретили купаться в Чёрном море 8 июля. Власти города призвали жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, а также усилить контроль за пожилыми и детьми.