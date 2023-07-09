Краснодар, 9 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В Сочи закрыли все городские пляжи в период действия штормового предупреждения. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

По её информации, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение, возможно выпадение большого количества осадков с градом.

Отмечается, что на реках возможны резкие подъёмы уровней воды до неблагоприятных отметок. Кроме этого имеется опасность формирования смерчей над морем.

«Все городские пляжи закрыты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Хостинском районе Сочи специалисты продолжают ликвидировать последствия ночного ливня, они уже расчистили проезжую часть на повреждённых участках дорог, продолжают откачивать воду из подтопленных подвалов и дворов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, сообщалось, что возможно формирование смерчей над морем.

Около Крымского моста заметили смерч.

В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет.