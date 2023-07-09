Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятных погодных явлений в Сочи до 11 июля продлили штормовое предупреждение, сообщили 9 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кадр из видео Потоком от сильного ливня в Сочи смыло автомобили

«В период с 22:00 и до конца суток 9 июля, а также в течении суток 10 июля, в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями на отдельных реках города Сочи ожидаются подъёмы уровня воды с достижением опасных отметок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города-курорта уточнили, что на реке Хороте во время ливней сработали датчики опасного явления, сейчас уровень воды в реке пошёл на спад. При этом жителям и гостям Сочи следует оставаться дома или в безопасном месте, принять необходимые меры предосторожности.

В городе работает оперативный штаб под руководством мэра Алексея Копайгородского. Спасатели мониторят ситуацию в Адлерском районе и готовы при необходимости оказать помощь населению.

В Упрдор «Черноморье» сообщили, что по-прежнему закрыт участок федеральной трассы А-147 Адлер — Веселое, ведётся расчистка дороги.

Ранее ИА Регнум передавало, что 9 июля в сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Два дома оказались подтопленными — в четырёхэтажном доме на улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил жителей и гостей города 9 и 10 июля не отдыхать у воды. Пляжи закрыты для купания, так как на море могут формироваться смерчи. При необходимости в аварийно-спасательных работах будут задействованы 1 тыс. человек и 200 единиц техники, добавил он.