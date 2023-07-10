Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 10 июля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. МЧС эвакуировали ночью 10 июля жителей посёлка Мирный федеральной территории Сириус в Краснодарском крае из-за подтоплений после прошедших ливней.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818628" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По предварительным данным спасателей, в зону затопления попало около 150 придомовых территорий и домов, частично подтоплено 13 улиц.

Экстренно откачивают воду, развёрнуты пункты временного размещения, где уже находятся более 50 местных жителей, из них 15 детей.

В ликвидации последствий стихии задействованы почти 150 человек и 55 единиц техники.

Городские службы федеральной территории Сириус перешли на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА Регнум, из-за неблагоприятных погодных явлений в Сочи до 11 июля продлили штормовое предупреждение.

На реке Хороте во время ливней сработали датчики опасного явления. Были включены сирены для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошёл на спад. При этом жителям и гостям Сочи следует оставаться дома или в безопасном месте, принять необходимые меры предосторожности.