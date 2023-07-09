Краснодар, 9 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Обстановка в Сочи на фоне ливней, которые прошли в ночь 9 июля, является стабильной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Обстановка стабильная», — заявили в спасательном ведомстве, отвечая на вопрос о том, были ли выявлены подтопления в других районах Большого Сочи и выход рек из берегов.

Как передавало ИА Регнум, в сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Кроме этого, два дома оказались подтопленными — в четырехэтажном доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, сообщалось, что возможно формирование смерчей над морем.

В связи со штормом власти Анапы запретили купаться в Чёрном море 8 июля. Власти города призвали жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, а также усилить контроль за пожилыми и детьми.