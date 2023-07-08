Анапа, Краснодарский край, 8 июля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Власти Анапы запретили купаться в Чёрном море в субботу, 8 июля, предупреждение опубликовано в Telegram-канале мэрии города.

Эрик Романенко/ТАСС

«В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно!» — говорится в сообщении.

Власти города призвал жителей и туристов не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску, а также усилить контроль за пожилыми и детьми.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой, возможно формирование смерчей над морем.

Как сообщало ИА Регнум, в Анапе средства размещения отдыхающих близки к 100%-ному заполнению. Несмотря на почти полную загрузку средств размещения, на пляжах курорта при гостиницах никаких проблем с местами нет.