«Столица» российского Юга, которая недавно была в эпицентре попытки военного мятежа, постепенно возвращается к нормальной жизни.

Эрик Романенко/ТАСС Военная техника ЧВК «Вагнер» на улице города

26 июня премьер Михаил Мишустин поручил куратору стройкомплекса и дорожного строительства — вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на особый контроль восстановление трасс, которые были повреждены во время выступления «вагнеровцев». Предстоит залатать 10 тысяч квадрантных метров дорожного полотна, разрушенного бронетехникой мятежников, в том числе танками.

Снабжение города продуктами приходит в норму, железные дороги и воздушное сообщение работают в штатном режиме, но на отдельных участках дорог сохраняются пробки, рассказал еще один замруководителя правительства — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер», напомним, вошли в Ростов-на-Дону в ночь на 24 июня. Как утверждал владелец частной военной компании Евгений Пригожин, «вагнеровцы» быстро заняли ключевые объекты в городе, включая штаб Южного военного округа. Тогда же появлялись сообщения о том, что магазины работали с перебоями, об очередях на заправках и на городском автовокзале.

ARKADY BUDNITSKY/EPA/ТАСС Военнослужащий ЧВК «Вагнер» на крыше штаба Южного военного округа

ARKADY BUDNITSKY/EPA/ТАСС Танк ЧВК «Вагнер» и жители города на одной из улиц

Сергей Пивоваров/РИА Новости ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

Сергей Пивоваров/РИА Новости Танк ЧВК «Вагнер» у здания Ростовского государственного цирка

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» и местные жители на улице Ростова-на-Дону

Вечером того же дня переговоры при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко позволили достичь соглашения о дальнейшей судьбе «Вагнера» и Пригожина. После этого стало известно, что бойцы ЧВК во главе со своим лидером начали покидать занятые позиции у штаба ЮВО. Символом того, что «всё кончилось», стал отъезд ставшего мемом танка ЧВК «Вагнер», застрявшего в воротах городского цирка. Танк погрузили на автомобильную платформу.

Сергей Пивоваров РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают штаб Южного военного округа

Сергей Пивоваров РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают штаб Южного военного округа

В городе вскоре появились машины военной полиции, а через некоторое время стало известно, что «вагнеровцы» полностью ушли из Ростова. Чуть позже вышло сообщение о том, что на ранее заблокированной трассе Таганрог — Ростов-на-Дону было восстановлено движение машин, а в самом городе ремонтники тут же приступили к работе, в первую очередь у штаба ЮВО.

Николай Тришин/ТАСС Военнослужащий ВС России у здания штаба Южного военного округа

Николай Тришин/ТАСС Горожане у здания Ростовского государственного цирка

Николай Тришин/ТАСС Поврежденный асфальт у здания штаба Южного военного округа

Николай Тришин/ТАСС Поврежденный асфальт у здания штаба Южного военного округа

Как уже говорилось выше, «в наследство» от пребывания ЧВК в городе остался разбитый асфальт. Особенно пострадал центральный Будённовский проспект, ведущий с юга на север города. Городские власти после обследования дорог, по которым уходила военная техника, впрочем, обещают, что коммунальщики справятся с ремонтом за два дня. Об этом сообщил ростовский мэр Алексей Логвиненко.

Николай Тришин/ТАСС Ремонт дорожного покрытия в районе Южного военного округа

Николай Тришин/ТАСС Ремонт дорожного покрытия в районе Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Губернатор области Василий Голубев еще 25 июня сообщил о решении снять ограничения для передвижения общественного и личного транспорта. Судя по заявлению компании «Автодор», беспрепятственно можно проехать по всей трассе М-4 «Дон», по которой «вагнеровцы» пытались пройти «маршем».