Ростов-на-Дону приходит в себя после мятежа ЧВК «Вагнер»
«Столица» российского Юга, которая недавно была в эпицентре попытки военного мятежа, постепенно возвращается к нормальной жизни.
26 июня премьер Михаил Мишустин поручил куратору стройкомплекса и дорожного строительства — вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на особый контроль восстановление трасс, которые были повреждены во время выступления «вагнеровцев». Предстоит залатать 10 тысяч квадрантных метров дорожного полотна, разрушенного бронетехникой мятежников, в том числе танками.
Снабжение города продуктами приходит в норму, железные дороги и воздушное сообщение работают в штатном режиме, но на отдельных участках дорог сохраняются пробки, рассказал еще один замруководителя правительства — первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Вооруженные бойцы ЧВК «Вагнер», напомним, вошли в Ростов-на-Дону в ночь на 24 июня. Как утверждал владелец частной военной компании Евгений Пригожин, «вагнеровцы» быстро заняли ключевые объекты в городе, включая штаб Южного военного округа. Тогда же появлялись сообщения о том, что магазины работали с перебоями, об очередях на заправках и на городском автовокзале.
Вечером того же дня переговоры при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко позволили достичь соглашения о дальнейшей судьбе «Вагнера» и Пригожина. После этого стало известно, что бойцы ЧВК во главе со своим лидером начали покидать занятые позиции у штаба ЮВО. Символом того, что «всё кончилось», стал отъезд ставшего мемом танка ЧВК «Вагнер», застрявшего в воротах городского цирка. Танк погрузили на автомобильную платформу.
В городе вскоре появились машины военной полиции, а через некоторое время стало известно, что «вагнеровцы» полностью ушли из Ростова. Чуть позже вышло сообщение о том, что на ранее заблокированной трассе Таганрог — Ростов-на-Дону было восстановлено движение машин, а в самом городе ремонтники тут же приступили к работе, в первую очередь у штаба ЮВО.
Как уже говорилось выше, «в наследство» от пребывания ЧВК в городе остался разбитый асфальт. Особенно пострадал центральный Будённовский проспект, ведущий с юга на север города. Городские власти после обследования дорог, по которым уходила военная техника, впрочем, обещают, что коммунальщики справятся с ремонтом за два дня. Об этом сообщил ростовский мэр Алексей Логвиненко.
Губернатор области Василий Голубев еще 25 июня сообщил о решении снять ограничения для передвижения общественного и личного транспорта. Судя по заявлению компании «Автодор», беспрепятственно можно проехать по всей трассе М-4 «Дон», по которой «вагнеровцы» пытались пройти «маршем».