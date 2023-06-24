Москва, 26 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин возьмёт на особый контроль восстановление дорог, повреждённых во время попытки вооружённого мятежа в стране. Такое поручение 26 июня во время совещания с вице-премьерами ему дал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Алексей Никольский/РИА Новости Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Марат Шакирзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль вопрос восстановления дорожных объектов», ― указал премьер-министр.

Он также добавил, что в курсе того, что Хуснуллин уже этим занимается.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что техника вагнеровцев повредила свыше 10 тыс. кв. метров дорожного полотна в городе. Ремонт планируется выполнить за два дня.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа. В Ростове-на-Дону они заняли штаб Южного федерального округа, а также другие стратегические объекты. Также сообщалось о движении колонны военной техники ЧВК «Вагнер» по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы. Правоохранительные органы и власти приняли меры для обеспечения безопасности населения.

В отношении Пригожина следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооружённого мятежа. По данной статье ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором назвал действия Пригожина предательством. Он добавил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Также российский лидер поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом, уведомив коллег о ситуации в стране.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным. Удалось достичь соглашения об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что солдаты частной военной компании бизнесмена отступают в тыловые лагеря. Информацию об уходе вагнеровцев из города подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, главу ЧВК отпустят в Белоруссию. По словам Пескова, гарантией безопасности Пригожина и ЧВК является слово российского лидера. Он также добавил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет.