Москва, 26 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Ситуация с продовольствием и дорогами на юге России стабильная, на дорогах остаются пробки, заявил 26 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

На совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами Белоусов также заявил, что перебоев с торговлей на фоне событий 24 июня и попытки вооружённого мятежа не было.

«Запасов хватило, и причём с большим резервом. По ценам сейчас проводятся замеры цен, к вечеру будет информация, но, судя по первым данным, тоже пока всё стабильно, ничего не происходит», — сказал Белоусов.

По его данным, есть запасы товаров на две недели — месяц, ситуация находится под контролем.

«По железнодорожному, авиационному транспорту всё работало и продолжает работать в штатном режиме», — заявил Белоусов.

Со своей стороны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что на предприятиях на юге России не произошло никаких внештатных ситуаций. В торговых сетях не возникло необходимости введения ограничений продажи социально значимых товаров.

По словам министра, в условиях перекрытых дорог для подвоза продовольственных товаров могли быть задействованы альтернативные маршруты. Но это не понадобилось.

Работу по блоку промышленности и торговли перевели на сегодняшний день в штатный режим, добавил Мантуров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня в администрации Ростова-на-Дону заявили, что в городе начали восстанавливать дороги, поврежденные в ходе попытки вооружённого мятежа тяжёлой военной техникой, в том числе возле здания главного штаба Южного военного округа.

Мишустин на заседании с вице-премьерами в связи с событиями 24 июня призвал жителей страны консолидироваться, действовать вместе, сплотившись вокруг президента.