Ростов-на-Дону, 25 июня, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Танк ЧВК «Вагнер», который заблокировал ворота цирка рядом со зданием штаба Южного военного округа, уехал, сообщают 24 июня с места событий представители СМИ и очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Застрявшая боевая машина выехала своим ходом, а затем танк погрузили на автомобильную платформу. Остальная техника группировки также покинула позиции возле штаба.

Кроме тяжёлой техники, территорию освободили и сами бойцы ЧВК.

Ранее ИА Регнум сообщало, собирать снаряжение, распределяться по машинам и выдвигаться со своих позиций в Ростове-на-Дону военные ЧВК «Вагнер» начали вечером 24 июня после достигнутых договорённостей основателя группировки Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Кремле подтвердили, что провести переговоры с бойцами ЧВК — личная инициатива Лукашенко. В результате была достигнута договорённость, что ЧВК вернётся в лагеря расположения. Бойцы группировки, участвовавшие в событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.