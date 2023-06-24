Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Возле здания штаба Южного военного округа появились машины военной полиции. Об этом в субботу, 24 июня, сообщило РИА Новости.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бронемашина военной полиции на улице Ростова-на-Дону

Транспортные средства военной полиции находятся у пересечения Будённовского проспекта и Пушкинской улицы. Отмечается, что машины припаркованы недалеко от расположения военных ЧВК, которые покидают город.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» начали отходить с территории у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Первыми выдвинулись пикапы, на местах всё ещё остается тяжёлая бронетехника, в том числе танки. Обстановке в районе штаба ЮВО спокойная.

Вечером в субботу, 24 июня, в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили о договорённости главы государства с главой ЧВК Евгением Пригожиным о действиях, направленных на деэскалацию напряжения.