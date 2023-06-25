Таганрог, Ростовская область, 25 июня, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Движение транспорта по автотрассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено. Об этом 25 июня сообщил глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев в своём Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС Указатель «Таганрог» при въезде в город

Он отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, необходимые ограничительные меры по въезду-выезду из города сняты.

«Движение транспорта по трассе Таганрог – Ростов-на-Дону восстановлено», — написал он, уточнив, что все городские службы продолжают функционировать в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, на автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены.

Ранее в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах России.