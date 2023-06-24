Ростов-на-Дону, 24 июня, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» начали покидать свои позиции с территории у штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, передают СМИ и очевидцы с места событий.

Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военная техника в городе

Первыми выдвинулись четыре пикапа группировки. На местах пока остаются танки и тяжёлая техника. Обстановка в районе штаба спокойная.

Военные собирают снаряжение, распределяются по машинам и покидают свои позиции.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июня подразделения ЧВК заняли в Ростове-на-Дону штаб Южного федерального округа в районе пересечения Буденновского проспекта и Пушкинской улицы, а также другие стратегические объекты. Также появилась информация о движении колонны военной техники ЧВК «Вагнер» по федеральной трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы. Правоохранительные органы и власти принимали меры для обеспечения безопасности населения.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Удалось достичь соглашения об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.