Ростов-на-Дону, 25 июня, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Вечером 24 июня колонна ЧВК «Вагнер» оставила Ростов-на-Дону. Бойцы и основатель военной компании Евгений Пригожин на внедорожнике спокойно проехали по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале успокоил горожан, написав, что вагнеровцы направилась в свои полевые лагеря.

Голубев поблагодарил всех, кто в «экстраординарных условиях» смог обеспечить порядок и не допустил беспокойства населения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в России.

В течение дня президент проинформировал лидеров ряда иностранных государств о ситуации в России. В частности, был проведён телефонный разговор с Александром Лукашенко, его подробностей ни одна из сторон не сообщала. Вечером 24 июня в пресс-службе Лукашенко заявили, что президент провёл два совещания — с руководителями силовых ведомств и вооружённых сил страны.

Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с Пригожиным, достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.