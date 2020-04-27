ИА REGNUM
Около нуля: что происходит с ценами на нефть — все новости Когда есть повод для отстранения — о работе в период коронавируса Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию — все новости Так ли страшен COVID-19 и кто заинтересован в панике? – все новости Почему популисты так хотят многополярности в мире? – The Foreign Policy Коронавирус в мире: победа близка? — все новости

© 1999-2020 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Самоизоляция в РФ: работаем, учимся, развиваемся, отдыхаем — все новости

Российская Федерация продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. Вот уже больше месяца жители страны находятся дома в условиях самоизоляции. Всем пришлось учиться жить в новых реалиях: школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, стриминговые платформы предложили пробный доступ к контенту, телеканалы перестроили свою вещательную сетку, а знаменитости начали проводить в соцсетях трансляции с рекомендациями по досугу и здоровому образу жизни.

О том, как страна справляется с самоизоляционным режимом, — в трансляции ИА REGNUM.

Обложка. Домашний досуг. Иван Шилов © ИА REGNUM