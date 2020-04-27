Самоизоляция в РФ: работаем, учимся, развиваемся, отдыхаем — все новости

Российская Федерация продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. Вот уже больше месяца жители страны находятся дома в условиях самоизоляции. Всем пришлось учиться жить в новых реалиях: школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, стриминговые платформы предложили пробный доступ к контенту, телеканалы перестроили свою вещательную сетку, а знаменитости начали проводить в соцсетях трансляции с рекомендациями по досугу и здоровому образу жизни.

О том, как страна справляется с самоизоляционным режимом, — в трансляции ИА REGNUM.

Обложка. Домашний досуг. Иван Шилов © ИА REGNUM