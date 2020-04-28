Москва, , 08:52 — REGNUM Фильмы из своей конкурсной программы покажет фестиваль документального кино Beat Film Festival на платформе «КиноПоиск HD». Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Проведение фестиваля запланировано с 21 июля по 2 августа в Москве. Фильмы, участвующие в фестивале, начнут показывать в онлайн-кинотеатре с 27 апреля.

Как сообщила директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук, интерес к документальному кино сейчас очень высок, и такие фильмы на стриминговых сервисах конкурируют с популярными сериалами и художественными картинами.

В пресс-релизе перечисляются некоторые картины, входящие в программу показов в онлайн-кинотеатре. Среди них картина «Рейв в Иране» о двух диджеях, проводящих вечеринки в тайне, так как в стране, где они проживают, такие мероприятия запрещены.

Кинотеатр покажет фильм «Соберись перед прыжком», приводящий хроники взросления группы скейтеров из США, их дружбы и жизни. Также будет показана картина о биографии художника Жан-Мишеля Баския — «Баския: Взрыв реальности».

Зрители смогут увидеть и многие другие документальные фильмы о современном искусстве, музыке, моде и уличной культуре.