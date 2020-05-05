5 мая 2020 | Время чтения 6 мин

В интернатах их проживает примерно 250 тысяч человек, а на дому таких — миллионы. Таких, кого исподтишка убьёт не вирус, а карантин: тревогой ли, гипертоническим кризом, гипергликемической комой. А сколько обострений психических состояний возникает в условиях изоляции! И горе до слёз, когда в ежедневной сводке появляются известия об уходе много лет знакомых людей.

Светлана Шаповалова, , 08:13 — REGNUM Пожилые, маломобильные граждане и их семьи. Сотрудники благотворительного фонда «Старость в радость» ежедневно оказывают им помощь. Да, это сложно, и много проблем. Но у них есть одно важное человеческое качество — упорство. И когда эмоции захлестывают, они всё равно все упираются и продолжают делать что могут. Но помощи, к сожалению, катастрофически не хватает.

Фонд «Старость в радость» постоянно оказывает поддержку Starikam.org

В интервью редакции ИА REGNUM директор фонда Елизавета Олескина, принявшая недавно участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, отметила, что многие их подопечные звонят и плачут, что не получается продлить рецепты, сделать необходимые срочные обследования, решить другие проблемы. Как живётся той армии, которая в «слепой зоне» борется за миллионы людей?

Директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина © Елизавета Олескина

ИА REGNUM: Елизавета, почему так важна помощь пожилым в период пандемии и как вам удается осуществлять её в условиях карантинных ограничений?

Елизавета Олескина: Наиболее остро помощь нужна всем людям, которые в силу возраста или хронических болезней ослаблены и не могут обходиться без посторонней помощи. Они — идеальная мишень для вируса, где бы они ни жили — у себя дома или в интернате, и они же очень уязвимы перед теми проблемами, которые возникают в период борьбы с эпидемией. Если говорить о домах престарелых и психоневрологических интернатах (ПНИ), то там сотни проблем: обострилась нехватка персонала (в разы в тех, кто закрылся на превентивную изоляцию, где персонал работает вахтами по 14−28 дней, и в десятки раз — в тех учреждениях, куда проник вирус, потому что персонал заболевает быстрее и почти весь).

Цитата с сайта фонда постоянно оказывает поддержку Starikam.org

Не хватает средств индивидуальной защиты, умения ими пользоваться. Не хватает и средств ухода. Все — и пожилые люди, и молодые инвалиды, и сотрудники — страдают от стресса, страха замкнутого пространства. Если говорить о том, что происходит с людьми, которые живут дома, то тут — ещё больше. В интернатах же живет примерно 250 тысяч человек. А на дому таких пожилых людей и инвалидов, которым нужна помощь — миллионы. И об их проблемах, по большому счету, мы мало знаем и мало думаем.

Ольга Ефимовна, старожил интерната в деревне Сельцо, умершая от коронавируса 2 мая 2020 года Starikam.org

Кто лишился своих сиделок, чьи родственники не могут получить пропуск чаще двух раз в неделю, а надо бы — дважды в день, кто-то остался без помощи в еде, гигиене, без медицинской помощи. Кого исподтишка убьёт не вирус, а карантин: тревогой ли, гипертоническим ли кризом, гипергликемической комой… Кто подорвёт иммунитет без привычных прогулок, кто просто сляжет, потому что незачем вставать.

Карантин, конечно, влечёт для фонда и практические сложности в оказании помощи — логистические и другие, но, кажется, за эти недели мы к ним привыкли. Они уже не так выбивают из колеи. Главное, чтобы все были здоровы. Ведь сложнее всего — тревожиться за заболевших, в том числе нянечек и врачей, искать срочные замены и тревожиться уже за них. Искать деньги и поставщиков эмоционально привычнее.

С каждым днем количество домов престарелых и психоневрологических интернатов, куда проник вирус, растёт Starikam.org

ИА REGNUM: Можете рассказать, при каких обстоятельствах и из-за чего вы испытали самые сильные эмоции за этот последний месяц?

Елизавета Олескина: О, какой коктейль эмоций приготовила всем нам эпидемия. Тревога — как там каждый из дорогих нам жильцов в интернатах, в патронажных службах, в сестринских отделениях, где уже зафиксирован вирус: кто ухудшился, кто боится, кто слёг…

Горе до слез, когда в ежедневной сводке — известия об уходе много лет знакомых людей. И страшно каждый день — не успеть сделать хоть что-то возможное, чтобы хоть как-то помочь. И радость настоящая, когда приходит столь необходимая помощь (а она приходит, не устану благодарить каждого!). Потом моментами отчаяние, потому что размер бедствия таков, что помощи нужно больше, чем мы можем себе представить. У нас, к счастью, основное свойство сотрудников в фонде — упорство, поэтому, когда эмоции захлестывают, всё равно все упираются, и продолжают делать что могут.

Подопечные фонда «Старость в радость» Starikam.org

ИА REGNUM: Какая дополнительная поддержка нужна старикам?

Елизавета Олескина: Не только старикам, а пожилым людям и людям с инвалидностью (в том числе ментальной) и их семьям. Помощь им всем нужна и в мирное время, ее никогда не было достаточно. Не хватает помощи по уходу, особенно на дому, и не хватает катастрофически. И не хватает медицинской помощи: нам звонят и плачут, что не получается продлить рецепты, сделать необходимые срочные обследования, вызвать врача, найти препараты, лечь в больницу без COVID-19.

И мы не можем помочь… А сколько обострений психических состояний возникает в условиях изоляции! Острее всего сейчас именно нехватка именно ухода и сопровождения для таких людей.

В этом году подопечные фонда – пожилые люди и инвалиды – отметят 9 мая в одиночестве. Без концертов, цветов, объятий Starikam.org

ИА REGNUM Удалось ли донести на встрече с главой государства то, в чем ещё нуждаются ваши подопечные?

Елизавета Олескина: Это не старики, а пожилые люди и люди с инвалидностью. Если бы возраст до 50−60 страховал от нынешней беды! Я рада, что удалось проговорить необходимость поддержать социальные службы в регионах из федерального бюджета. И что эта просьба вошла в поручения президента после встречи. Без этого регионы не справятся. Я рада, что нас услышали, услышали, что мы просим не на себя, а на ту армию, которая в «слепой зоне» борется за миллионы людей.

«Старость в радость» поддерживает дома-интернаты: закупает СИЗ (средства индивидуальной защиты) для персонала и живущих там людей Starikam.org

Если социально ориентированные организации не справятся, медики тем более не смогут удержать ситуацию. Слишком много людей окажется в больницах. Не менее страшно то, что если социальные службы не справятся с уходом, сопровождением людей на дому и в стационарах, то сопутствующих смертей, не от COVID-19, а от того, что люди остались без помощи, будет неизмеримо больше. Но, конечно, за выделенное на это обращение время нельзя было рассказать обо всем. Дали бы ещё раз слово — ещё было бы о чем сказать: и в плане медицинской помощи нашим подопечным, и в плане привлечения армии и МЧС…

И в плане ответственности чиновников всех уровней за то, чтобы информация была открытой, иначе помощь нельзя вовремя оказать людям… Да много всего, что еще надо сделать за время эпидемии и при выходе из нее. Будем дальше работать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций, которую президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл 30 апреля, директор благотворительного фонда «Старость в Радость» Елизавета Олескина, в частности, отметила, что пожилые люди, инвалиды и их семьи являются самой лёгкой добычей коронавируса, и что самый страшный удар приходится как раз на дома престарелых и ПНИ.

Встреча с участниками общероссийской акции «Мы вместе» в режиме видеоконференции Kremlin.ru

После её выступления глава государства заявил о необходимости оказать дополнительную поддержку социальным службам и выразил одобрение тому обстоятельству, что фонд просит помощи не для себя, а напрямую подопечным.