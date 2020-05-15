Москва, , 18:17 — REGNUM Более 61 тысячи нарушений режима обязательной самоизоляции гражданами с подтверждённым коронавирусом и ОРВИ, а также их близкими, зафиксировано в Москве за период с начала эпидемии. Об этом сообщил 15 мая начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Мы по-прежнему ежедневно фиксируем большое количество нарушений режима обязательной самоизоляции», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник отметил, что только за последние сутки в Москве больными COVID-19 или ОРВИ, а также проживающими с ними лицами, режим обязательной самоизоляции был нарушен 3931 раз.

По словам Данчикова, значительная часть нарушений фиксируется посредством мобильного приложения «Социальный мониторинг», использование которого является обязательным условием прохождения пациентом лечения на дому.